Die Ambulante in Mering ehrt langjährige Helfer

Dank langjähriger und dauerhafter Einsätze vieler Helfer kann „Die Ambulante“ die Sozialstation unterstützen. Welchen Anteil die Gemeinden daran haben.

Getreu ihrer Satzung nimmt sich „Die Ambulante“ besonders der Unterstützung der ambulanten Versorgung von Alten und Kranken im Einzugsgebiet der Sozialstation Mering an. Seiner großen Aufgabe kann der Förderverein nur mit dem Einsatz vieler Ehrenamtlicher gerecht werden. Vier langjährige verdiente Helfer wurden bei der jüngsten Mitgliederversammlung mit einem kleinen Geschenk und einem großen Dankeschön verabschiedet.

Über Jahrzehnte waren sie der Ambulanten verbunden, unterstützten mit ihrem tatkräftigen Einsatz gesellige Angebote wie die jährlichen Ausflüge und machten auch Benefizveranstaltungen wie die Serenade im Lippgarten oder den Kipferlmarkt in Hofhegnenberg möglich. Seit 2014 war Josef Kennerknecht im Ausschuss der Ambulanten. „Das sagt eigentlich nichts, denn du warst schon immer in unsere Arbeit eingebunden“, sagte der zweite Vorsitzende Karl-Heinz Brunner. Besonders erinnerte er an das 35-jährige Jubiläum der Ambulanten, als Kennerknecht wegen schlechten Wetters die Halle seines damaligen Arbeitgebers Guggumos zum Feiern organisierte.

Seit 2008 war Erna Bramberger als Beisitzern aktiv. „Wenn ich dich angerufen habe, warst du immer bereit zu helfen“, so Brunner Dies war beispielsweise regelmäßig auch bei der Jahreshauptversammlung der Fall, zu der es früher immer Kaffee und Kuchen gab und die Tische schön gedeckt wurden. Ab 1996 fungierte Finni Schneider als Beisitzerin bei der Ambulanten und wurde 2011 in den Ausschuss gewählt. Zusätzlich übernahm sie die Geburtstagsbesuche im Namen der Sozialstation, die lange Jahre zuvor Dr. Ursula Krieger machte. „Viele Patienten haben auf deine Glückwünsche schon gewartet“, weiß Karl-Heinz Brunner.

Irmgard Rauch hat Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten erhalten

Ebenfalls vor 25 Jahren begann Irmgard Rauch ihren Einsatz für die Ambulante und wurde 1996 Beisitzerin. 2002 übernahm sie mit Erika Hörmann die Leitung der sogenannten Donnerstagsgruppe im Leonhardshof für alte Menschen und Menschen mit Behinderung, die über 30 Jahre Bestand hatte. Für ihr Engagement bekam Irmgard Rauch im März 2011 das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten verliehen.

„Sie haben ein großes Herz für die Mitmenschen bewiesen“, betonte auch Horst Hartmann. Er und Karl-Heinz Brunner wurden bei den Neuwahlen einstimmig als zweite Vorsitzende wiedergewählt. Kraft seines Amtes als neuer katholischer Pfarrer von Mering ist nun Florian Markter der erste Vorsitzende der Ambulanten. Neue Beisitzer im Vorstand wurden auch die nach der Wahl neu ins Amt gekommenen drei Bürgermeister Reinhard Gürtner aus Kissing, Florian Mayer aus Mering und Helmut Luichtl aus Merching.

Mit in den Ausschuss dazugestoßen ist nun auch Josef Wecker aus Schmiechen. „Wir sind dankbar für Ihre Mitarbeit, denn wir brauchen nicht nur Ihr Vertrauen, sondern auch Ihr Geld“, so spielte Horst Hartmann auf die Mitgliedsbeiträge der Gemeinden an. Nur durch diese und Spenden könne man immer wieder Sonderprojekte der Sozialstation finanzieren.

Das Geld werde jedoch keinesfalls einfach in ein „schwarzes Loch“ geworfen, sondern es werde gezielt geprüft, wofür die Finanzspritze eingesetzt wird. Dies bestätigte auch Eva Finkenzeller, die Anfang des Jahres in die Geschäftsführung der Sozialstation eintrat. Aktuell sponsert die Ambulante die Neuanschaffung eines E-Autos für den im Ausbau begriffenen Dienst „Essen auf Rädern“ der Sozialstation.