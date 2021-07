Erster Verkauf für den Meringer Weltladen kommt gut an

Fair gehandelter Kaffee und Gewürze sind bei den Kunden in Mering besonders gefragt.

Duftender Langkornreis von Kleinbauern aus Thailand, handgemachtes Salzgebäck mit Zwiebeln, Dattel-Trüffel-Schokolade, Ingwer-Kirsch-Bonbons, Duschseife, Kokosblütenzucker und natürlich Kaffee und Gewürze gehörten zu den Produkten, die der neue Meringer Weltladen an seinem ersten Standtag auf dem Meringer Marktplatz im Sortiment hatte. Das Kundeninteresse war groß, zwischenzeitlich gab es sogar einen regelrechten Ansturm, so vermeldeten die Mitglieder des ehrenamtlichen Verkaufsteams begeistert.

Kundenwünsche für den Meringer Weltladen werden aufgenommen

Im Wechsel waren sie am Stand im Einsatz und kamen auch immer wieder mit Kunden ins Gespräch über die Pläne eines eigenen Ladengeschäfts in Mering. Verkaufshits waren vor allem fair gehandelter Kaffee und Gewürze, aber auch das Angebot an Kunsthandwerk fand guten Anklang. „Das sind einfach immer wieder schöne Mitbringsel, wenn man irgendwo eingeladen ist, und dafür muss ich nun nicht mehr extra nach Friedberg oder Augsburg fahren“, freute sich Uschi Zelck.

Kundenwünsche, die nicht im derzeitigen Warenangebot sind, werden aufgeschrieben und für den Markt-Samstag in der darauffolgenden Woche besorgt. „Wir haben natürlich noch ein sehr begrenztes Sortiment, aber hoffen, dass es bald mit einem eigenen Laden klappt, damit wir eine größere Warenvielfalt bieten können“, sagte Petra von Thienen, die zusammen mit Michael Dudella der Motor zur Etablierung eines Weltladens in Mering ist.