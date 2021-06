Es wird immer enger: Das Meringer Marktbauamt zieht in den Bauhof um

Plus Weil es im Rathaus immer enger wird, lagert Mering einen Teil der Verwaltung aus. Der nötige Umbau wird allerdings teurer als gedacht.

Das Meringer Rathaus ist sanierungsbedürftig, entspricht nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben bezüglich Barrierefreiheit und ist zudem für die Verwaltung der stetig wachsende Marktgemeinde viel zu klein geworden. Um wenigstens die dringendste Raumnot zu beheben, soll Marktbaumeister Armin Lichtenstern mit seinem technischen Bauamt in den Bauhof umziehen. Dieses Projekt war Thema in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates.