Mering

12:07 Uhr

Glasfaser für Mering: Bayernwerk will Bauarbeiten noch in diesem Jahr beginnen

Bayernwerk beginnt noch in diesem Jahr in Mering mit den Arbeiten für den Breitbandausbau.

Plus Für den Breitbandausbau haben sich fast 2.000 Haushalte in Mering angemeldet.

Damit in Mering flächendeckend Glasfaser bis zum Haus möglich ist, haben sich ausreichend Haushalte angemeldet. Diese gute Nachricht teilte Bürgermeister Florian Mayer bereits am Dienstag im Gemeinderat mit. Nach Ablauf der Anmeldefrist nennt die Bayernwerk Netz GmbH in einer Stellungnahme weitere Details.

