Mering

18:40 Uhr

Standortoffensive für Mering will zügig starten und wirbt um Unterstützung

Plus Bei verhaltenem Zulauf kommen in der öffentlichen Auftaktveranstaltung doch einige Anregungen aus der Geschäftswelt zusammen. Der Projektleiter verspricht schnelle Maßnahmen.

Von Gönül Frey

Das alte Meringer Zentrum mit seinen Läden an der Augsburger-/Münchnerstraße ist einer der großen Pluspunkte der Marktgemeinde. Doch wie in vielen Kleinstädten hat auch hier der Einzelhandel zu kämpfen. Unterstützung bekommen die Geschäftsleute jetzt von der Imakomm Akademie. Diese stellte sich in einer öffentlichen Auftaktveranstaltung den Interessierten vor und sammelte sogleich die ersten Anregungen für ihre Standortoffensive. Projektleiter Christian Eckert hatte dabei im Meringer Trachtenheim etliche leere Stühle vor sich und unter den gut 20 Zuhörern auch einige skeptische Gäste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen