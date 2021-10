Nach Unfall am Samstag Staus auf der A8 bei Odelzhausen

Autofahrerin überschlägt sich nach Zusammenstoß mit ihrem Pkw auf der Autobahn. Diese muss für die Landung eines Rettungshubschraubers gesperrt werden.

Nach einem Unfall bei Odelzhausen stauten sich am Samstagmittag die Fahrzeuge auf der A8 bis hinter die Anschlussstelle Adelzhausen. Wie die Polizei berichtet, überholte eine 55-jährige Augsburgerin mit ihrem Fiat den Ford einer 56-Jährigen aus München. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, woraufhin sich der Fiat überschlug und auf der mittleren Spur liegen blieb. Der genaue Unfallhergang konnte vor Ort nicht geklärt werden.

Feuerwehren aus Adelzhausen und Dasing im Einsatz

Da zunächst davon ausgegangen wurde, dass die Fiat-Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt wurde, sperrten die Freiwilligen Feuerwehren aus Adelzhausen und Dasing die Autobahn zur Landung eines Rettungshubschraubers in Fahrtrichtung München. Hierdurch kam es zu entsprechenden Behinderungen. Bei beiden Frauen stellten sich die Verletzungen als nicht so schwerwiegend heraus. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. (AZ)