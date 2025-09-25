Kilometerlanger Stau nach Unfall auf der A8 mit drei Fahrzeugen

Drei Autos sind am Mittwoch um 7.30 auf der A8 zwischen Adelzhausen und Dasing zusammengestoßen. Die Aufräumarbeiten dauerten drei Stunden, teilweise waren die linke und die mittlere Spur gesperrt. Deswegen staute sich dort in Fahrtrichtung Stuttgart der Verkehr mehrere Kilometer. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, teilte das Polizeipräsidium Schwaben-Nord auf Anfrage unserer Redaktion mit. Eine Person wurde bei dem Unfall, der sich während des morgendlichen Regens ereignete, leicht verletzt. Der genaue Unfallhergang ist bislang laut Polizei nicht ermittelt. (AZ)
A8 bei Adelzhausen
