Stau am Mittwoch (25.09.2025) auf A8 zwischen Adelzhausen und Dasing nach Unfall

A8 bei Adelzhausen

Kilometerlanger Stau nach Unfall auf der A8 mit drei Fahrzeugen

Am Mittwochmorgen kam es auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Adelzhausen und Dasing zu einem Unfall mit drei Autos. Es staute sich auf der Autobahn.
Von Quirin Hönig
    Auf der Autobahn A8 kam es am Mittwochmorgen zu einem Unfall.
    Auf der Autobahn A8 kam es am Mittwochmorgen zu einem Unfall. Foto: Stefan Puchner, dpa

    Drei Autos sind am Mittwoch um 7.30 auf der A8 zwischen Adelzhausen und Dasing zusammengestoßen. Die Aufräumarbeiten dauerten drei Stunden, teilweise waren die linke und die mittlere Spur gesperrt. Deswegen staute sich dort in Fahrtrichtung Stuttgart der Verkehr mehrere Kilometer. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, teilte das Polizeipräsidium Schwaben-Nord auf Anfrage unserer Redaktion mit. Eine Person wurde bei dem Unfall, der sich während des morgendlichen Regens ereignete, leicht verletzt. Der genaue Unfallhergang ist bislang laut Polizei nicht ermittelt. (AZ)

