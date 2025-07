Abschlussfeier der FOS/BOS Friedberg: 425 junge Menschen freuen sich über ein Fachabitur oder Abitur

Bei sommerlichen Temperaturen fanden sich an zwei Abenden insgesamt 425 Absolventinnen und Absolventen in der Beruflichen Oberschule in Friedberg ein, um in feierlichem Rahmen ihre Abschlusszeugnisse in der Aula entgegenzunehmen. 302 davon haben die Fachhochschulreife, 110 die allgemeine und 13 die fachgebundene Hochschulreife erlangt. Die Veranstaltung wurde von der Schulband musikalisch begleitet und der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko beglückwünschte neben der Schulleiterin Hermine Scroggie sowie Mitgliedern des Elternbeirates die Absolventinnen und Absolventen zum bestandenen Abschluss.

Die Zugangsberechtigung zum postsekundären Bildungsbereich wurde nach Jahren harter Arbeit von den Absolventinnen und Absolventen der Beruflichen Oberschule in Friedberg erreicht. Nun stehen viele Türen offen und es kann an Fachschulen, Universitäten oder Berufsschulen im Rahmen einer Ausbildung weitergehen. Mit diesen Worten betonte die Schulleiterin Hermine Scroggie die große Leistung, die in den letzten Jahren von den Absolventinnen und Absolventen erbracht worden ist und forderte dazu auf, die jetzt erworbene Freiheit zu genießen.

Landtagsabgeordneter Tomaschko lobt Absolventen der FOS/BOS Friedberg

Tomaschko sprach seinen Glückwunsch aus betonte den Meilenstein, den der Abschluss für die Absolventinnen und Absolventen im Leben bedeutet und bedankt sich für die herausragende Arbeit der Schulleitung und des Lehrerkollegiums. Er äußerte außerdem auf einen Wunsch und gab ein Versprechen. Zum einen ermunterte er die jungen Menschen dazu, sich ehrenamtlich zu engagieren, um zu einer guten Gesellschaft und einem friedlichen Miteinander beizutragen. Auf der anderen Seite versprach er, dass sich die Politik weiterhin für Investitionen im Bildungsbereich einsetzen wird, um den Absolventinnen und Absolventen auch in Zukunft optimale Bildungschancen zu ermöglichen.

Die Schülersprecher Marlene Narber, Emre Celik, Esra Simsek und Tuana Güngör würdigten in einer humorvollen Rede die Arbeit der SMV und bedankten sich für die zahlreichen Gelegenheiten, die ihnen von dem Schulteam gegeben wurden, das Schulleben mitzugestalten.

Das sind die besten Absolventinnen und Absolventen der FOS/BOS Friedberg 2025

Scroggie betonte die unendlichen Möglichkeiten, die nun vor den Absolventinnen und Absolventen liegen. Jahr für Jahr entstünden neue Studien- und Ausbildungsgänge, die es vor wenigen Jahren noch gar nicht gegeben habe. Sie rief dazu auf, dem Neuen mit Engagement, Neugier und Fleiß zu begegnen – auch wenn sie selbst einräumte, dass ihr vieles davon ebenfalls noch unbekannt sei. Eines jedoch sei klar: Künstliche Intelligenz werde in all diesen Entwicklungen eine zentrale Rolle spielen. Für den richtigen Umgang, so Scroggie, seien die Absolventinnen und Absolventen gut gerüstet. Gleichzeitig warnte sie vor den Gefahren dieser Technologie, etwa Desinformation und Manipulation, die bereits heute spürbar seien. Umso wichtiger sei es, kritisch zu bleiben, um die Stabilität unserer Demokratie und Gesellschaft zu sichern.

Sie forderte dazu auf, immer über den Tellerrand zu blicken und künstliche Intelligenz als hilfreiches Werkzeug zu verwenden. Es sei riskant, sich in blindem Vertrauen auf einen Algorithmus zu verlassen, den man selbst nicht durchblicken könne. Menschliche Kontrolle müsse jederzeit gewährleistet sein, sonst drohe die Gefahr, dass uns die Technik über den Kopf wächst. Um in dieser neuen Realität erfolgreich zu bleiben, erfordere es einen wachen, kritischen und gestaltenden Geist, der in der Lage ist, die neuen Technologien bewusst und zum Wohle aller einzusetzen.

Zudem wurden auch in diesem Jahr die besten der jeweiligen Fachbereiche besonders geehrt. Sebastian Arzberger, Hanna Behler, Emma Gemünd, Finja Koch, Daniel Kraus, Veronika Krist, Anja Löb, Sebastian März, Franziska Reindl, Amelie Schauer, Sophia Talhoff und Miriam Wenninger erzielten allesamt sehr gute Leistungen und erhielten dafür vom Elternbeirat ein Geschenk. (AZ)