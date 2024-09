7000 Euro Schaden: Fahrer flüchtet unerkannt nach Unfall

In der Burgstraße in Adelzhausen wurde zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, ein geparkter Fiat Scudo am linken Kotflügel und linken Außenspiegel angefahren. Laut Polizei entstand dadurch ein Sachschaden von rund 7000 Euro. Der Täter flüchtete nach dem Unfall unerkannt mit seinem Fahrzeug. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden. (AZ)

Christian Gall