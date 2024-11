Betrunkene Autofahrerin baut Unfall und greift Polizeibeamten an

Am Dienstag kam es in Adelzhausen zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge eine Frau auf einen Polizisten losging. Gegen 15.45 Uhr fuhr eine 63-Jährige mit ihrem Auto auf der Straße Am Rottenfeld in Richtung Dorfstraße. An der Einmündung Am Rottenfeld/Dorfstraße fuhr sie in eine Steinmauer. Die Fahrerin wurde laut Polizei offenbar nicht verletzt.

Angriff auf Polizei nach Unfall in Adelzhausen

Die an der Unfallstelle eingetroffenen Polizeibeamten stellen bei der 63-Jährigen Alkoholgeruch fest. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme, stellten den Führerschein sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Nach der Blutentnahme griff die 63-Jährige einen Polizisten an und beleidigte diesen. Der Beamte wurde nicht verletzt. Daraufhin nahmen die Polizisten die 63-Jährige in Gewahrsam und brachten sie in den Polizeiarrest.

Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Das Auto der 63-Jährigen wurde vom Abschleppdienst abgeschleppt. Die Polizei Friedberg ermittelt nun gegen die Frau, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Trunkenheit im Verkehr. (AZ)