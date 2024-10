Lastwagen und Bus streifen sich – ein Auto wird durch Trümmer beschädigt

Drei Fahrzeuge wurden am Freitag gegen 6 Uhr bei einem Unfall beschädigt. Laut Polizei fuhr ein Lastwagen von Adelzhausen in Richtung Tödtenried, wobei diesem ein Bus entgegenkam. Als beide Fahrzeuge aneinander vorbeifuhren, prallten die Außenspiegel aneinander. Durch die herumfliegenden Spiegelteile wurde ein hinter dem Bus fahrendes Auto beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. (AZ)

