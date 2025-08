Verfolgungsjagd im Wittelsbacher Land: Fahrerin flüchtet vor Polizeikontrolle

Am Montag hat sich gegen 09.50 Uhr eine Autofahrerin von Adelzhausen aus eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert, die schließlich in Oberwittelsbach ihr Ende fand. Laut offiziellem Polizeibericht sollte sich die 48-Jährige in der Adelzhausener Schützenstraße einer Kontrolle unterziehen, was sie aber nicht tat.

Stattdessen fuhr die Frau in ihrem Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Aichach und überholte mehrmals gefährlich. In Oberwittelsbach schafften es die Beamten das Fahrzueg anzuhalten und nahmen die Fahrerin unverzüglich fest. Diese leistete Widerstand. Offenbar befand sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.