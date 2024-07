Adrian Winkler: Mehr als nur Musik - Neuer Song, Albumpläne und Achtsamkeitsprojekte

Es ist ein Song voller Leichtigkeit, mit Ohrwurmcharakter und doch mit Tiefgang: Vor kurzem hat der Musiker Adrian Winkler seinen neuen Titel "Happy Place" veröffentlicht. Das Lied handelt von der Suche nach innerem Frieden und Glück, erklärt der Musiker und verrät, dass der Song aus eigener Erfahrung heraus entstanden ist: „Oft denkt man bei einem Happy Place an einen physischen Ort. Ich habe lange an den schönsten Plätzen der Welt gelebt, aber nie wahres Glück gefunden, weil ich meine eigenen Gedanken und Sorgen immer mitgenommen habe .“

Er berichtet von einem Schlüsselmoment in Australien im Jahr 2006: "Ich saß da und schaute - umgeben von Kängurus - in den Sonnenuntergang, der schönste Anblick, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Aber ich war traurig, weil ich mich selbst mit meinen Sorgen dorthin mitgenommen hatte. Da wurde mir klar, dass wahres Glück nicht von außen kommt, sondern von innen - und das ist die Botschaft meines Songs."

Der Weg zu einem glücklichen Leben führe nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen, sagt er und singt „in is the only way out“. Man könne in den sozialen Medien verfolgen, dass es heute ein gesellschaftliches Thema sei, im Außen das Glück zu kreieren, um inneres Glück zu spüren. Das funktioniere aber nun mal nicht. Inneren Frieden finde man beispielsweise durch Stille und Meditation.

„Happy Place“ von Adrian Winkler entstand in der Küche

Ähnlich spirituell ist auch sein neues Lied entstanden – und zwar mitten in der Küche, als er sich gerade einen Saft auspresste. "Der Refrain war innerhalb von fünf Minuten fertig. Die Melodie und der Text sind einfach aus mir herausgekommen. Es war ein magischer Moment, als ob ich nur ein Sprachrohr für etwas Größeres war."

Und er hat noch weitere Pläne. Dieses Jahr will er noch vier neue Songs veröffentlichen, nächstes Jahr dann ein neues Album. Auch ein Duett mit seiner Lebensgefährtin, mit der Winkler, der mehrere Jahre in Dasing und Aichach lebte, vor kurzem nach München gezogen ist, soll bald erscheinen. Ebenso gibt er regelmäßig Konzerte, teilweise mit Band, teilweise mit einem Kollegen aus München.

Ein Konzert in München ist für Ende des Jahres angedacht, Auftritte in Hamburg, Berlin stehen bereits fest. Darüber hinaus hat er kürzlich ein Meditationsalbum mit selbst komponierter Musik und geführten Meditationen sowie einen Dankbarkeitskurs mit 21 Übungen aufgenommen.