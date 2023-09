Aichach-Friedberg

06:00 Uhr

20 Jahre Opposition: Simone Strohmayr hat noch nicht genug

Bildungspolitik ist der SPD-Landtagsabgeordneten Simone Strohmayr eine Herzensangelegenheit. Deshalb tritt sie ein fünftes Mal an.

Plus Landtagswahl: 2003 wurde die SPD-Politikerin aus dem Kreis Aichach-Friedberg zum ersten Mal in das bayerische Parlament gewählt. Warum es ihr nicht nur Freude macht, am Ende recht zu behalten.

Von Thomas Goßner Artikel anhören Shape

Eben hat Simone Strohmayr noch ein SPD-Plakat zwischen die männerdominierte CSU-Werbung am Friedberger Berg gehängt, jetzt sitzt die Sozialdemokratin, die seit 20 Jahren dem Landtag angehört, entspannt und gut gelaunt im Eiscafé. Von früheren Klagen über die Mehrheitsverhältnisse im Freistaat ist nichts mehr zu hören, im Gegenteil: Zwei Jahrzehnte Opposition in Bayern - "das muss man erst mal aushalten", scherzt sie und findet, schon dafür habe sie eigentlich einen Orden verdient. Dass es weitere fünf Jahre werden, darf angesichts von Platz eins auf der schwäbischen SPD-Liste als gesichert gelten, trotz schlechter Umfragewerte der Partei.

Eine Turbokarriere bescheinigte die Bayerische Staatszeitung der Politikerin vor einiger Zeit. Kaum war die Stadtbergerin Mitglied der SPD geworden, wurde ihr 2003 mit Mitte 30 die Landtagskandidatur im Wittelsbacher Land angetragen. "Ich war lange Zeit die Jüngste", erinnert sie sich an die Anfänge. Inzwischen zählt sie zu den Altgedienten, in der zu Ende gehenden Periode bekleidet sie die Posten der stellvertretenden Vorsitzenden und Geschäftsführerin der Fraktion, der ein Generationswechsel bevorsteht.

