88 kurze Sonntagsspaziergänge – und wir stellen Ihnen die Schönsten vor

Und wieder gibt es ein neues, kurzweiliges Buch für das Wittelsbacher Land aus der Feder des Ehepaars Raab. Auf 192 Seiten stellen Hubert und Gabriele Raab insgesamt 88 kurze Wanderungen durch den Landkreis Aichach-Friedberg vor – natürlich alle selbst erprobt von dem wanderfreudigen Paar aus Friedberg. Keine Wanderung ist länger als elf Kilometer, viele sogar kürzer als fünf. Man könnte sie alle durchaus als Familien-tauglich und für „Nicht-Sportler-geeignet“ beschreiben. Eben Strecken, bei denen man an einem Sonntag eine schöne Runde durch die Heimat dreht.

In den folgenden Wochen stellen wir Ihnen einige ausgewählte Wanderungen aus dem Buch „Sonntagswandern im Wittelsbacher Land“ vor. Den Start macht eine Wanderung rund um die Salzbergkapelle in Affing. Sie wurde 2015 von einem Tornado zerstört. Nur eine Marienstatue überstand wie durch ein Wunder den Sturm unbeschadet. In dem Wanderführer werden nicht nur die Routen beschrieben und mit Bildern illustriert, sondern auch einige historische Informationen geliefert. So lernt man neben der körperlichen Auslastung gleich noch etwas über das Wittelsbacher Land.

Raab-Ehepaar führt durch das Wittelsbacher Land

Das Buch ist das inzwischen sechste Werk von Gabriele und Hubert Raab. Zuvor haben sie über Pilgerwege im Wittelsbacher Land (2010) Spurensuche im Wittelsbacher Land Band 1 (2013) und Band 2 (2015), Kapellen im Wittelsbacher Land (2019) und zuletzt Schlösser, Burgen und Burgställe im Wittelsbacher Land (2022) geschrieben. Alle Veröffentlichungen eint eines: ein umfassendes und unschätzbares Wissen über die Historie, Natur und Geologie der Region. „Wir haben das Donaumoos im Norden und die Aindlinger Terrassentreppe, die geht zurück auf die Donau- und Bibereiszeiten. Wir haben eine einmalige Landschaft“, sagte Hubert Raab bei der Vorstellung des Buchs.

Seit Jahrzehnten setzen sich die beiden pensionierten Lehrer für das Thema Heimat ein und gehören etwa zu den Mitinitiatoren des Friedberger Altstadtfestes. Außer bei Glatteis gehen die Eheleute Raab jeden Tag wandern. „Wir müssen raus“, sagte Gabriele Raab mit Überzeugung. Es soll auch andere dazu animieren, im Landkreis wieder zu wandern. Häufig seien sie alleine in Wald und Flur unterwegs, das hätte es noch vor einigen Jahren nicht gegeben, erinnert sich Gabriele Raab. (mit lice)