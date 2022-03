Altbau des AWO-Heims in Aichach beherbergt ukrainische Geflüchtete

Die Senioreneinrichtung zieht bald in einen Neubau um. Bis zu 250 Menschen aus der Ukraine können dann in den bisherigen Räumen unterkommen.

Eine wichtige Entwicklung gibt es bezüglich der Unterbringung von Geflüchteten im Landkreis Aichach-Friedberg: "In sehr guten und unkomplizierten Gesprächen haben sich das Landratsamt und die AWO Schwaben darauf verständigt, dass der Altbau des AWO-Seniorenheims in Aichach schon bald als Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge genutzt werden kann", heißt es in der aktuellen Mitteilung des Landkreises. Baurechtlich seien alle entscheidenden Fragen geklärt. Das Gebäude wird für drei Jahre angemietet. In der kommenden Woche steht der Umzug des Seniorenheims in den Neubau an, dann könnten relativ schnell die Räume von den ersten Flüchtlingen bezogen werden. Das Gebäude bietet Platz für 200 bis 250 Menschen.

Landrat Klaus Metzger freut sich sehr über das Zustandekommen: "Ich danke der AWO Schwaben für die unkomplizierte, zielorientierte Zusammenarbeit, gleichfalls der Stadt Aichach und den beteiligten Stellen am Landratsamt." Er sei begeistert, wie schnell auch große Projekte realisiert werden können, wenn alle Seiten vor allem das Wohl der malträtierten Menschen im Blick haben, meint der Landrat und fügt ein "Vergelt’s Gott!“ hinzu.

Im Impfzentrum Dasing und Kissing steht am Samstag ein Dolmetscher bereit

Zusätzlich zum Krieg in der Ukraine bleibt jedoch auch die Corona-Pandemie weiter eine Herausforderung. Geflüchtete aus der Ukraine ab zwölf Jahren können sich an allen Öffnungstagen der Impfzentren und bei mobilen Impfaktionen impfen lassen. Es wird darum gebeten, einen Identitätsnachweis, zum Beispiel den Ausweis, mitzubringen. Am Samstag, 2. April, werden von 10 bis 17 Uhr zudem sowohl im Impfzentrum Dasing als auch im Impfzentrum Kissing Dolmetscher für Ukrainisch anwesend sein, wie das Landratsamt mitteilt. Informationen zur COVID-19 Impfung können auf www.corona-aic-fdb.de/impfen/ in zahlreichen Sprachen - auch auf Ukrainisch und Russisch - abgerufen werden. Der Samstag ist jedoch nicht für Geflüchtete reserviert - auch alle anderen Personen ab zwölf Jahren können am 2. April in den Impfzentren geimpft werden.

Kontakt: Im Landratsamt stehen für verschiedene Fragen rund um die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine Ansprechpartner zur Verfügung: Unterbringung Tel. 08251/92-4817; Ausländerrecht & Registrierung Tel. 08251/92-4918 sowie Asylleistungen & Krankenversicherung Tel. 08251/92-4919. Am Wochenende sind diese Telefone nicht besetzt. Laut dem Landratsamt wird aber das Ukraine-Mailpostfach ständig überprüft. Dieses bittet daher, in dringenden Fällen auch am Wochenende eine Mail an ukraine@lra-aic-fdb.de zu senden. (AZ)