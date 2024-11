BBV Kreisverband Aichach-Friedberg spendet an die Tafeln Aichach und Friedberg

Der Erntedankgottesdienst im Obsthof Mahl war eine feierliche Veranstaltung, die großzügige Spendengelder einbrachte. Insgesamt kamen 600 Euro zusammen mit Zuwendungen vom Obsthof Mahl und dem BBV Kreisverband Aichach-Friedberg. Dieses Geld ging an die Caritas für die Tafeln Aichach und Friedberg und wurden von Gisela Ender, Sozialberaterin entgegengenommen. „Ich freue mich riesig über diese Unterstützung, die auch immer Menschen in unserem Landkreis nötig haben“, so Enderle. Zusätzlich spendierte Obsthof Mahl eine Kiste Äpfel eigenen Anbaus.

