Aichach-Friedberg

Bedroht der Klimawandel jetzt auch die Eichhörnchen?

Plus Rekordhitze, kurze Ruhephasen, Veränderung der Wälder und Stadtbäume: Der Bund Naturschutz zählt Eichhörnchen im Kreis Aichach-Friedberg. Wie kann man den kleinen Kobolden helfen?

Von Lena Asam

Heiße Sommer, veränderte Lebensräume und Nahrungsengpässe setzen auch "Allerweltstieren" wie den Eichhörnchen zu. Um darüber Klarheit zu erhalten, startete der Bund Naturschutz vor drei Jahren eine Zählaktion - auch im Landkreis Aichach-Friedberg. Insgesamt wurden in Bayern bereits über 57.000 Eichhörnchen ausfindig gemacht, im Landkreis bislang 290. Nach Angaben des BN lag die Zahl 2022 jedoch niedriger als im Vorjahr.

Die Anzahl der geschützten Tiere ist stark abhängig vom Nahrungsangebot. Denn in Jahren mit viel Futter gibt es mehr Tiere und in Jahren mit schlechter Futterauswahl wandern die Tiere ab. Diese Schwankungen sind normal, so Martina Gehret. Sie ist Projektleiterin beim Bund Naturschutz Bayern und hat einen genauen Überblick, wie viele Eichhörnchen in den Landkreisen gemeldet wurden. Trotzdem: Durch den Klimawandel, der Wälder und Stadtbäume immer stärker betrifft, leidet auch das Nahrungsangebot für die Eichhörnchen. Der BN führte auch den Rückgang der Zahlen 2022 auf den Hitzerekord des Vorjahres zurück. Außerdem sehen Experten Eichhörnchen durch die warmen Winter belastet, die sie zur Nahrungssuche treiben, was wiederum Energie verbraucht.

