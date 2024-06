Am Montag Notbetreuung in Schulen: Das Hochwasser im Live-Blog

In Aichach-Friedberg gilt wegen Überschwemmungen weiter der Katastrophenfall. Die Lage ist teils schlimmer als beim Pfingsthochwasser 1999. Die Entwicklungen im Live-Blog.

Die ausdauernden Regenfälle führen auch im Landkreis Aichach-Friedberg zu hohen Pegelständen. Die Feuerwehren sind im Dauereinsatz. Im Landratsamt sind Landrat Klaus Metzger, die Kreiseinsatzzentrale und mehrere Mitglieder der Führungsgruppe Katastrophenschutz seit dem Freitagabend im Dienst. Am Samstag um 9.30 Uhr hat der Landrat den Katastrophenfall ausgerufen. Ein Bürgertelefon wurde eingerichtet unter der Nummer 08251 /92-444. "Sollte euer Öltank im Wasser stehen, meldet euch bitte bei unserem Bürgertelefon", heißt es im Live-Ticker des Landratsamtes.

Am Samstagabend musste das Seniorenheim Haus an der Paar in Aichach evakuiert werden. Mittlerweile steht außerdem fest, dass Soldaten der Bundeswehr und zwei Hilfeleistungskontigente des Landkreises Aschaffenburg und der Stadt Schweinfurt anrücken. 500 Einsatzkräfte kämpften am Samstag gegen die Wassermassen. Am Sonntag hat sich die Lage teilweise entspannt, bleibt aber weiter unsicher.

Voller Sorge beobachten die Paaranlieger die Pegelstände. In der Nacht auf Sonntag veröffentlichte der Hochwassernachrichtendienst in Mering einen rasanten und alarmierenden Anstieg von 195 Zentimetern auf über 450 Zentimeter innerhalb einer Stunde. Eine Stunde später wird der Pegel wieder mit 210 Zentimetern angegeben. Auf Nachfrage erklärt das Wasserwirtschaftsamt, dass es sich um einen technischen Messfehler gehandelt haben muss. Das komme immer wieder vor und werde normalerweise schnell bereinigt. Aktuell seien aber alle Kräfte anderweitig beansprucht, sodass der Messfehler in den Veröffentlichungen stehen geblieben ist.

In Mering ist das Feuerwehrhaus nicht mehr erreichbar. Laut Kommandant Andreas Regau gibt es für die Einsatzkräfte einen Notparkplatz beim Getrönkemarkt am Gaußring. Es gibt nun Unterstützung von den Einsatzkräften aus Schweinfurt. „26 Mann sind für den südlichen Landkreis und weitere Kräfte aus Aschaffenburg für den nördlichen Landkreis vor Ort“, so Regau.

Wegen des Dauerregens sind Im Landratsamt der Landrat, die Kreiseinsatzzentrale und mehrere Mitglieder der Führungsgruppe Katastrophenschutz seit dem Freitagabend im Dienst. Foto: Wolfgang Müller, Landratsamt

Das Landratsamt Aichach-Friedberg ist dankbar für alle, die am Sonntag in Sand bei der Firma Seemüller (Am Kieswerk 2, 86447 Todtenweis) helfen, Sandsäcke zu befüllen. Eine Bitte ist, dass die Helferinnen und Helfer möglichst über den Tag verteilt dorthin kommen, nicht alle morgens.