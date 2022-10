Dentallabore kämpfen mit steigenden Preisen - Zahntechnik wird teurer

Plus Das Zahntechnikerhandwerk ist stark betroffen von den wirtschaftlichen Folgen des Ukrainekrieges. Das sind die Herausforderungen für die heimischen Labore.

Wer schon mal schwere Probleme mit den Zähnen hatte, weiß, wie wichtig kompetenter und schneller Service ist. Diese Leistungen müssen auch honoriert werden. Doch die steigenden Strom- und Gaspreise bringen für die Dentallabore viele Probleme mit sich. Deshalb steht das Zahntechnikerhandwerk aktuell vor großen Herausforderungen und bekommt die wirtschaftlichen Folgen zu spüren.