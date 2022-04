Aichach-Friedberg

18:15 Uhr

Der Andrang an den Förderschulen im Kreis Aichach-Friedberg steigt

Die Vinzenz-Pallotti-Schule in Friedberg zieht im Winter an einen neuen Standort. Wird auch der größere Neubau bald zu klein?

Plus An der Friedberger Pallotti-Schule ist schon von "Aufnahmestopp" die Rede, auch an den Aichacher Einrichtungen steigen die Zahlen. Können Neubauten das abfangen?

Von Ute Krogull

Es war eine Randbemerkung im Bildungsausschuss des Friedberger Stadtrates, die für große Überraschung sorgte: Die Vinzenz-Pallotti-Schule habe Aufnahmestopp, daher gingen in letzter Zeit mehr Kinder an Regelschulen, die Inklusionsbedarf haben. Tatsächlich steigen die Zahlen an dem Friedberger Förderzentrum besonders stark. Doch auch an der Elisabeth- und der Edith-Stein-Schule in Aichach wird es enger. Dabei ging man vor einigen Jahren noch von eher sinkenden Zahlen aus. Woran kann das liegen, und welche Folgen hat es?

