Die Samstagstour der Bäckerei Scharold endet

Die Bäckerei Scharold hat auf ihrer Samstagstour hat Haberskirch, Baindlkirch, Dasing und Zahling mit frischen Backwaren beliefert. Da das Personal knapp ist, wird die Tour jetzt eingestellt. Mancherorts gibt es Ersatz, doch das ist nicht überall möglich und so müssen die Betroffenen ab Ende Oktober für frisches Brot selbst mobil werden. Die Verkaufstouren an anderen Tagen wie Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag finden weiterhin statt.

Dasing kommt am Wochenende gut zurecht

In Dasing ist die Lage verhältnismäßig unproblematisch. Dort gibt es zwei Standorte, die auch am Wochenende Backwaren anbieten. Scharold hatte eine Niederlassung im benachbarten Laimering geschlossen und eine neue Filiale in der Laimeringer Straße in Dasing eröffnet. Auch im Café Pustekuchen an der Taitingerstraße geht Gebäck der Bäckerei Scharold über die Theke. Geöffnet hat das Café an Wochentagen von 6.30 bis 18 Uhr, samstags von 7.30 bis 14 Uhr und sonntags von 8 bis 17 Uhr.

Für die Einwohner von Zahling ist die Situation etwas komplizierter. Sie können ihre Backwaren ersatzweise am Donnerstag von 12 bis 12.40 Uhr beziehen, denn an diesem Tag legt der Verkaufswagen auf seiner Tour dort Halt ein. Alle Zahlinger, die auch samstags frische Backware von Scharold möchten, müssen sich nach Dasing aufmachen.

In Baindlkirch gibt es am Samstag keine Semmeln mehr

Eine ähnliche Umstellung steht in Baindlkirch an. Dort wird das Backgut zwar am Dienstag um 10 Uhr und am Donnerstag von 8.45 bis 9.30 Uhr mobil verkauft. Am Samstag bleibe dann aber nur die Fahrt in die Filialen nach Mering, in der Augsburger Straße, oder nach Adelzhausen, in der Hauptstraße, erklärt Rainer Scharold, der Geschäftsleiter der Bäckerei die Situation. Der Rieder Bürgermeister Erwin Gerstlacher, kann als Alternative auch nur Ried und Mittelstetten nennen. Gerstlacher meint, dass das Angebot der Samstagstour in Baindlkirch „gut angenommen“ worden wäre. „Der Wegfall des Samstagsverkaufs macht die Versorgungslage wieder ein Stückchen umständlicher.“

Das bleibt den Haberskircher Einwohnerinnen und Einwohnern erspart. Dort übernimmt der Hofladen Beutlrock ab dem 26. Oktober den Verkauf des Gebäcks. Vierzig Jahre lang hatte sich der mobile Vertrieb beim Gasthof Lindermaier großer Beliebtheit erfreut. Ab dem letzten Oktoberwochenende wird Andrea Beutlrock jeden Samstag von 7.30 bis 9 Uhr bei ihrem Hofladen bereitstehen, um die Kunden mit frischen Backwaren zu versorgen und die Nachfrage zu decken.

Eine Frau aus Haberskirch ist erleichtert, dass die Semmeln für das Samstagsfrühstück weiterhin vor Ort erhältlich sind. Es wäre schade, wenn der Samstagsverkauf nicht mehr stattgefunden hätte. Dass der Hofladen diese Aufgabe übernimmt, ist für sie eine „tolle Sache“. Die Verkaufszeit ist ab dem letzten Oktoberwochenende „sogar eine halbe Stunde länger als bisher“, freut sich die Haberskircherin. Auch sonst sei der Laden Beutlrock eine „Bereicherung für eine kleine Ortschaft“. Denn ohne weit zu fahren, kann man hier bestimmte Gemüsesorten, Kartoffeln und Eier kaufen. Ab dem Wochenende sind dann zu den erwähnten Zeiten auch Brot, Croissants, Plunder, verschiedene Semmelsorten und Brezen erhältlich. Rainer Scharold erläutert, dass eine Auswahl des Sortiments angeboten werden wird, die insbesondere zum Frühstück gefragt ist.

Abgesehen von der praktischen Organisation des Samstagsfrühstücks dürfte es manche sentimental stimmen, dass die langjährige Verkäuferin, die die Samstagstour der Bäckerei Scharold belieferte, in Haberskirch nicht mehr regelmäßig erscheint, so eine Haberskircherin. Einige hätten einen persönlichen Bezug zu ihr gehabt. Auch für Richard Scharold, Vater von Rainer Scharold, ist die Beendigung des mobilen Samstagsverkaufs ein harter Schritt. Da es schwierig ist, neues Personal zu gewinnen, kann der mobile Verkauf nicht mehr gestemmt werden. Sein Sohn Rainer kann zumindest der Situation in Haberskirch etwas Positives abgewinnen: „Durch die Kooperation mit dem Hofladen Beutlrock kann man die Synergie der nutzen.“ Die Nachfrage in Haberskirch sei immer groß gewesen. Deshalb sei es ein Glücksfall, dass sich die Zusammenarbeit ergeben hat.