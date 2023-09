Drei Euro mehr fürs Schnitzel? Wirte in Sorge wegen der Mehrwertsteuer

Diese Krokodilstränen gehen mir gegen den Strich!

Fakt ist, der Mehrwertsteursatz auf Speisen wurde der Ausfälle wegen Corono wegen auf 7 % reduziert und das eben auch befristet. Fakt ist auch, dass kein Gastronom die MWSt-Reduzierung, auch nicht teilweise, an den Gast als zahlenden Endverbraucher weitergegeben hat - war ja uach eine Coronamassnahme, also in Ordnung. Coronabedingte Einschränkungen gibt es nicht mehr, also hat auch die dafür vorgesehene Entlastung ihre Berechtigung verloren. Diese Rückkehr ist keine Steuererhöhung sondern lediglich die Herstellung dessen was vor Corona gültig war.

Ich verstehe sehr wohl, dass Energiekosten, Beschaffungspreise und auch Personalkosten gestiegen sind und damit preiswirksam werden. Das ist in Ordnung aber nicht das Gejammer der Mehrwertsteuer - die wir ja alle und überall zu bezahlen haben - wegen. Übrigens, manches Beschriebene spricht in Teilen für sich!



