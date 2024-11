Frau zeigt Ministerpräsident Markus Söder Mittelfinger und verletzt Polizisten

Eine 45-Jährige aus dem südlichen Landkreis Aichach-Friedberg soll im April bei einer Veranstaltung der CSU auf einem Volksfest zwei Polizeibeamte verletzt haben. Deshalb stand sie nun vor Gericht. Laut Anklageschrift, die von Staatsanwalt Andreas Roth bei der Verhandlung am Amtsgericht in Aichach am Dienstagvormittag verlesen wurde, soll sie dem Ministerpräsidenten Markus Söder von ihrem Tisch aus zweimal den Mittelfinger gezeigt haben. Daraufhin wurde sie nach der Veranstaltung von den Polizeikräften kontrolliert. Nachdem die Frau angegeben hatte, keinen Personalausweis bei sich zu haben, sollte sie den Polizisten zur Feststellung ihrer Identität folgen. Mit Kratzen und Zwicken habe sie Widerstand geleistet.

