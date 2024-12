Hahn Norbert kräht nach einem neuen Zuhause

Etwas einsam fühlt sich Hahn Norbert aktuell im Tierheim. Als ausgesprochen geselliges Tier sucht der herrenlose Zweibeiner ein Zuhause zusammen mit einer Schar Hühner.

Als Fundtier im Tierheim aufgenommen, bezaubert Norbert durch seine friedliche und menschenfreundliche Art. Mit seinem hübschen schwarz-weißen Federkleid ist er ein wahres Prachtkerlchen. Der friedliche Zeitgenosse ist in neuen Situationen mitunter etwas schreckhaft.

Norbert ist klein und gesund. Er wurde bereits im Tierheim geimpft. Wie alle Hähne pickt auch Norbert am liebsten nach Körnern, Würmern, Schnecken und Insekten. Ansonsten ist er anspruchslos, sollte aber täglich mit frischem Wasser, Körnerfutter und Frischfutter versorgt werden.

Tierheim hat Hahn zu vergeben

Der zukünftige Besitzer sollte bereits im Besitz einer Hühnergruppe sein. Am besten wäre außerdem ein weitläufiges Gehege mit Nachtunterschlupf, wo sich Norbert tagsüber draußen und nachts im Stall aufhalten könnte. Das Gehege sollte sicher sein und vor Greifvögeln schützen. Norberts neue Bleibe sollte ein schlachtfreies Zuhause sein. Wer auf der Suche nach einem friedfertigen Prachthahn für seine Hühnerschar ist, kann sich per E-Mail im Tierheim melden. Kontakt: Telefonnummer: 0821/4552900, E-Mail: info@tierschutz-augsburg.de.

Vergangene Woche haben wir Zwergpinscher Piko vorgestellt. Er hat bereits Interessenten. Und die Meerschweinchen Jeff und Damon konnten bereits vermittelt werden.

Tierheim Lech-Arche in Friedberg-Derching an Weihnachten geschlossen

Ein Hinweis des Tierschutzvereins Augsburg und Umgebung: Das Tierheim Lech-Arche in Friedberg-Derching ist vom 24. bis 26. Dezember und vom 31. Dezember bis 1. Januar geschlossen. Fundtiere können jedoch täglich gebracht werden, zwischen 8 und 16 Uhr. Vom 21. Dezember bis 2. Januar herrscht Neuvermittlungsstopp. Am 28. /29. Dezember finden daher keine Tiervermittlungen statt. Das Tierheim kann aber an diesem Wochenende von 14 bis 16 Uhr besucht werden. Wer sich für ein Tier auf der Homepage interessiert, ruft bitte an unter 0821-455 290-0 oder schreibt eine Mail: info@tierschutz-augsburg.de, um einen Kennenlerntermin zu vereinbaren. (AZ)