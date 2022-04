Heimat: Versteckte und geheimnisvolle Orte im Wittelsbacher Land

Plus Von unterirdischen Gängen und Blumen aus der Eiszeit - unsere Heimat hat im Landkreis Aichach-Friedberg noch viele geheimnisvolle Orte zu bieten.

Für Kinder ist die Ostereisuche jedes Jahr aufs Neue eine riesige Freude. Aber dieses Jahr ist auch etwas für Erwachsene geboten. Nun ist es an der Zeit, endlich mal wieder "Entdecker" zu spielen und die Heimat ganz neu kennenzulernen. Statt nach Ostereiern zu suchen, begeben wir uns mit dem Kreisheimatpfleger Hubert Raab und seiner Frau Gabriele auf die Suche nach versteckten und geheimnisvollen Orten im Landkreis Aichach-Friedberg. Denn die beiden haben viel zu erzählen.