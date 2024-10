Herzschwäche ist keine Seltenheit – Vorträge wollen darüber aufklären

„Stärke Dein Herz – Herzschwäche erkennen und behandeln“ – so lautet das Motto der diesjährigen Herzwochen der Deutschen Herzstiftung. Dazu hält Privat-Dozent Dr. med. Heiko Methe, Chefarzt Innere Medizin – Kardiologie der Kliniken an der Paar, zusammen mit den leitenden Oberärzten der Abteilung Dr. med. Gerd Lindenmeier und Dr. med. Sinan Pehlivanli zwei Vorträge: am Mittwoch, 13. November 2024, im Personalwohnheim des Krankenhauses Friedberg und am Mittwoch, 20. November 2024, im Krankenhaus Aichach.

Vorträge in Aichach und Friedberg über das Thema Herzschwäche

„Bis zu vier Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer chronischen Herzschwäche. Diese ist der häufigste Grund für eine Einweisung ins Krankenhaus“, erklärt Heiko Methe. „Bei den über 75-Jährigen ist sogar etwa jeder Fünfte von der Herzschwäche betroffen.“ Bei einer Herzschwäche, von Medizinern auch als Herzinsuffizienz bezeichnet, ist das Herz nicht mehr in der Lage, Körper und Organe ausreichend mit Blut zu versorgen. „Es gibt verschiedene Formen der Herzschwäche, je nachdem, welche Ursachen ihr im Herzen zugrunde liegen. So kann zum Beispiel das Problem in der linken oder auch in der rechten Herzkammer liegen“, erklärt Methe. Ebenfalls wird zwischen einer chronischen und einer akuten Herzschwäche unterschieden. „Die chronische Form entsteht schleichend über Monate und Jahre“, sagt der Kardiologe. „Die akute Herzschwäche dagegen taucht innerhalb von Minuten bis Stunden auf und ist ein echter Notfall.“

Icon Vergrößern Privat-Dozent Dr. med. Heiko Methe ist Chefarzt für Innere Medizin – Kardiologie der Kliniken an der Paar. Foto: Kliniken an der Paar / Holger Weiß Icon Schließen Schließen Privat-Dozent Dr. med. Heiko Methe ist Chefarzt für Innere Medizin – Kardiologie der Kliniken an der Paar. Foto: Kliniken an der Paar / Holger Weiß

Wie bei vielen anderen Krankheiten gilt auch bei einer Herzschwäche: Je früher sie erkannt wird, desto besser kann sie behandelt werden. Gerd Lindenmeier und Sinan Pehlivanli werden bei den Vorträgen darauf eingehen, welche Erkrankungen zu einer Herzschwäche führen und wie diese am besten behandelt werden können. So wird zum Beispiel die Korrektur einer Herzklappenerkrankung oder die Kontrolle von Vorhofflimmern erklärt. Durch die zielgerichtete Therapie kann das Fortschreiten der Herzschwäche aufgehalten oder zumindest verlangsamt und damit die Lebenserwartung und –qualität der Patienten deutlich verbessert werden.

Die beiden Vorträge beginnen jeweils um 18 Uhr und dauern circa bis 20 Uhr. Veranstaltungsort am Mittwoch, 13. November, ist der Seminarraum im 5. Stock des Personalwohnheims des Krankenhauses Friedberg, Hermann-Löns-Straße 4. Am Mittwoch, 20. November, findet die Veranstaltung im Foyer im Erdgeschoss des Krankenhauses Aichach statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung über die VHS Aichach-Friedberg wird wegen der beschränkten Platzzahl empfohlen, telefonisch unter 08251/87370 oder per E-Mail unter anmeldung@vhsaichach-friedberg.de. (AZ)