Hohe Kosten und Nachwuchsmangel: Energiekrise trifft heimische Skiklubs

Plus Die Krise macht den heimischen Skiclubs zu schaffen. Bei einem Verein fällt sogar ein Kurs aus. Es gibt aber auch Lichtblicke. So reagieren die Wintersportler.

Die Skisaison ist in vollem Gange. Wie jedes Jahr rasen Wintersportbegeisterte die Pisten hinunter. Doch auch der Wintersport bleibt von den steigenden Preisen und Inflation nicht unberührt. Die Skiclubs und -vereine im Wittelsbacher Land erzählen, wie stark sie von den erhöhten Kosten betroffen sind und welche Auswirkungen das auf den Skibetrieb hat. Nicht alle trifft es gleichermaßen. Auch ein weiteres Problem beschäftigt die Vereine.