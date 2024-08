Hohe Schäden, unvergessliche Bilder: Ein Jahr nach dem Unwetter

Was den Menschen vom Unwetter in Erinnerung geblieben ist? „Kaputte Scheiben“, schreibt eine Frau in den Sozialen Medien auf den Aufruf der Redaktion. „Vollgelaufene Keller“, kommentiert eine andere Nutzerin. „Somit habe ich alle meine Kindheitsbücher verloren.“ Ein anderer fasst zusammen, was sich viele am Samstag, 26. August 2023, dachten: „Wie in kurzer Zeit alles zerstört werden kann.“ Damals fegte eine Gewitterzelle durch den Landkreis Aichach-Friedberg, brachte Hagel und heftige Sturmböen. Und heute, genau ein Jahr später? Ein Blick in den Landkreis zeigt: Das Unwetter hat tiefe Spuren hinterlassen. Noch sind nicht alle Schäden behoben.

