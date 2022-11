Aichach-Friedberg

vor 47 Min.

Im Wittelsbacher Land kehren die Holzöfen zurück

Plus Die Nachfrage nach Holzöfen steigt im Landkreis Aichach-Friedberg. Unter Umständen ist es auch erlaubt, alte Öfen zu reaktivieren.

Von Verena Hanner Artikel anhören Shape

Durch die Energiekriese erlebt die Nachfrage nach Holzöfen und Brennholz aktuell einen enormen Anstieg an Beliebtheit. Mittlerweile erlaubt die Bayerische Staatsregierung sogar bestimmte zum Immissionsschutz stillgelegte, alte Öfen wieder in Betrieb zu nehmen. Als alter Ofen gelten hier vor 2005 gebaute Stück-Holz-Einzelöfen, die aufgrund der Bundesemmissionsverordnung außer Betrieb genommen werden mussten und noch nicht abgebaut wurden. Diese Regelung gilt allerdings nur für Häuser mit Gasheizung und dauert bis Ende August kommenden Jahres an. Danach müssen die alten Öfen wieder abgeschaltet werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen