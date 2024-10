Jeder kann Leben retten: Ärzte bieten Live-Training zum Tag der Wiederbelebung an

Wenn das Herz stillsteht, zählt jede Sekunde. Ersthelferinnen und Ersthelfer sind der Schlüssel dabei, Menschen nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand am Leben zu erhalten. Doch wie genau funktioniert nochmal die Wiederbelebung? Worauf ist zu achten? Und wie kann man in dieser Extremsituation einen kühlen Kopf bewahren? Der Welttag der Wiederbelebung ist dazu da, um dieses Wissen zu verbreiten. „Jeder auf der Welt kann ein Leben retten“ – so lautet das diesjährige Motto des Aktionstags, dem sogenannten „World Restart a Heart Day“.

Ärzte schulen Wiederbelebung in Friedberg und Aichach

Die Notärzte der Kliniken an der Paar sowie des BRK-Kreisverbandes Aichach-Friedberg beteiligen sich daran mit zwei gemeinsamen Live-Wiederbelebungstrainings. Die erste dieser Veranstaltungen findet direkt am weltweiten Aktionstag, am Mittwoch, 16. Oktober, von 16.30 bis 19.30 Uhr im Möbelhaus Segmüller in Friedberg statt. Eine zweite Live-Übung gibt es am Samstag, 19. Oktober, von 9.30 bis 12.30 Uhr vor dem Aichacher Rathaus.

Interessierte können an beiden Terminen von erfahrenen Notärzten und Sanitätern erfahren, welche wichtigen drei Schritte es im Notfall als Ersthelfer zu beachten gilt. Anschließend kann man unter professioneller Anleitung die Herzdruckmassage an einer Übungspuppe trainieren.

World Restart a Heart Day: Ersthelfer können den Unterschied ausmachen

Ziel des Aktionstages, der vom Deutschen Rat für Wiederbelebung ausgerufen wird, ist es, die Überlebenschancen für Patienten mit einem plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand zu erhöhen. Laut den Kliniken an der Paar erleiden jährlich mehr als 120.000 Menschen in Deutschland einen plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb eines Krankenhauses. Nur jeder Zehnte von ihnen überlebt, denn bereits innerhalb der ersten drei bis fünf Minuten nach einem Stillstand kommt es zu irreversiblen Schäden im Gehirn. Bis der Rettungsdienst nach einer Alarmierung eintrifft, vergehen hingegen meist durchschnittlich neun Minuten. Daher kann im Notfall jeder Laie zum Lebensretter werden.

Der „World Restart a Heart Day“ wurde erstmals im Jahr 2018 unter dem Motto „Jeder, überall auf der Welt, kann Leben retten“ veranstaltet. Doch bereits fünf jahre zuvor wurde eine Intitiative auf europäischer Ebene ins Leben gerufen. Seitdem finden jedes Jahr am 16. Oktober europa- beziehungsweise weltweit Aktionen statt. Dadurch soll das Wissen um die richtige Wiederbelebung immer wieder aufgefrischt werden. (AZ)