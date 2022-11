Kältere Schwimmbecken, höhere Preise: Freizeitbranche kämpft mit Energiekrise

Plus Im Friedberger Stadtbad bleibt aktuell die Sauna zu, wegen der Energiekrise. Weitere Freizeiteinrichtungen im Landkreis Aichach-Friedberg sind betroffen. Was das für Gäste bedeutet.

Ein Grad Celsius klingt nicht viel, doch wer regelmäßig im Friedberger Stadtbad in die Becken steigt, wird durchaus einen Unterschied feststellen. Aufgrund der Energiekrise sind die Wassertemperaturen seit Kurzem niedriger. Die Energiekrise hat Auswirkungen auf die Freizeitangebote im Landkreis Aichach-Friedberg. Wie fünf Einrichtungen mit der Situation umgehen und Energie sparen.