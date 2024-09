Kinderbasare in der Region: Hier gibt es günstige Kleidung und mehr

Kaum ist der Sommer vorbei, sind die Kinder aus ihren Klamotten herausgewachsen. Viele Eltern oder Großeltern kennen dieses Problem, denn die Kleinen scheinen schier unendlich zu wachsen. Leider wächst die Kleidung nicht mit, weshalb die Übergangsjacke aus dem Vorjahr viel zu klein ist. Viele Eltern gehen daher gerne auf Kinderflohmärkte oder Babybasare, da es dort günstige Kleidung gibt. Im Folgenden sind einige dieser Schnäppchenmärkte aufgeführt, auf denen man günstig Kleidung und auch Spielzeug kaufen kann.

Aichach : Hier finden diesen September gleich drei solche Märkte statt. Am Samstag, 14. September, werden in der TSV-Turnhalle ab 9 Uhr auf dem Kinderflohmarkt viele verschiedene Dinge rund um Kinder und Babys zum Verkauf angeboten. Die Turnhalle ist in der Donauwörther Straße 12-14.

In der darauffolgenden Woche findet im Cineplex ein Kinderflohmarkt statt. Am Samstag, 21. September, gibt es von 9 bis 12 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße 6 Kleidung, Schuhe und Spiele für Kinder sowie Babyausstattung zu kaufen. Eine Kaffeebar und eine Flaniermeile runden den Markt ab.

Zuletzt wird am Samstag, 28. September, ein Flohmarkt rund ums Kind in der Kita Abenteuerland in der Oskar-von-Miller-Straße 41a stattfinden, auf dem zwischen 14 und 16 Uhr Kleidung für Kleinkinder und Kinder verkauft wird.

Dasing : Am Samstag, 21. September, werden in der Grund- und Mittelschule, Schulstr. 5, zwischen 14 und 16 Uhr auf einem Flohmarkt hauptsächlich Kleidung und Spielzeug für Kinder verkauft.

Friedberg : Auch in Friedberg findet ein Flohmarkt rund ums Kind im Familienstützpunkt, Hermann-Löns-Str. 2, statt. Am Sonntag, 15. September, kann man diesen von 14.30 bis 16.30 Uhr besuchen.

Inchenhofen : Dort findet am Samstag, 21. September, ein Herbstbasar im Schützenheim am Marktplatz statt, auf dem es Angebote rund um Schwangerschaft und Kinder gibt. Beginn des Verkaufs ist um 14 Uhr. Hier gibt es auch einen Kaffee- und Kuchenverkauf.

Kissing : Second-Hand-Waren sind im Trend. Daher findet ein solcher Verkauf am 12. und 13. September im Dr. Josef-Zimmermann-Haus auf dem St. Bernhard-Platz 3 statt. An beiden Tagen wird der Markt ab 13 Uhr für Kundinnen und Kunden geöffnet. Hier werden nicht nur für Kinder, sondern auch für Jugendliche Kleidung, Spiele, DVDs, Sportsachen und mehr angeboten.

Königsbrunn : Ein sortierter Flohmarkt findet am 21. September in der evangelischen Kirche St. Johannes in der Friedhofstraße 2 statt. Dieser beginnt um 9 und endet um 11.30 Uhr.

Meitingen : In der Gemeindehalle, Werner-von-Siemens-Str. 2, gibt es einen sortierten Flohmarkt, auf dem insbesondere Kleidung, aber auch Bücher und mehr für Winter und Herbst angeboten werden. Der Markt beginnt am 28. September um 11 Uhr und endet nach zwei Stunden um 13 Uhr.

Pöttmes : Der Elternbeirat des Spatzennests Pöttmes veranstaltet in der Turnhalle der Grund- und Mittelschule am 28. September einen Flohmarkt. Diese ist in der Gartenstraße 28, der Markt hat von 9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet.