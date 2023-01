Können Neujahrsvorsätze funktionieren?

Plus Drei Personen aus Aichach-Friedberg erzählen, was sie von Neujahrsvorsätzen halten. Außerdem geben sie Ratschläge, wie man tatsächlich Veränderungen bewirken kann.

Mit dem Start ins neue Jahr möchten sich viele ihre Marotten aus dem Vorjahr abgewöhnen und nehmen sich stattdessen vor, abzunehmen, mehr Sport zu treiben oder am eigenen Verhalten zu arbeiten. Ein Pfarrer, eine Trainerin und eine Ernährungsberaterin aus dem Landkreis Aichach-Friedberg erklären, was sie von Neujahrsvorsätzen halten.