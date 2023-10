Aichach/Friedberg

vor 33 Min.

Landratsamt nimmt zwei Pferde weg: Dagegen klagt die Tierhalterin

Plus Weil die Pferde Napoleon und Pecorino nicht artgerecht gehalten wurden, schaltete sich das Veterinäramt ein. Das Verwaltungsgericht sucht nach einem Kompromiss.

Von Michael Siegel

Pecorino, das Pony und Napoleon, der Haflinger, sollten einer Halterin aus dem Landkreissüden weggenommen werden. Dagegen klagte sie vor dem Augsburger Verwaltungsgericht. Jetzt wurde ein Vergleich geschlossen, der zwar verhindern soll, dass der Tierhalterin ihre beiden Pferde weggenommen werden, dass aber auch die vom Veterinäramt geforderte art- und sachgerechte Unterbringung und Versorgung der Tiere gewährleistet wird.

Prozess um Pferde: Koppel war mit Stacheldraht umzäunt

Seit 17 Jahren, so die Klägerin, halte sie die beiden Pferde. Sie ist der Auffassung, dass es ihren Pferden bei ihr immer gut gegangen sei. Die Veterinäre des Landratsamts Aichach-Friedberg sind anderer Meinung. Ein Veterinär sagte in der Verhandlung vor dem vorsitzenden Richter Nico Müller, er halte die Klägerin nicht mehr geeignet, Pferde zu halten. In ähnlicher Weise hat die Klägerin dies schriftlich in Form eines Bescheides aus dem Amt vorliegen, in dem ihr die Wegnahme der Pferde angekündigt und im Juli durchgesetzt wurde. Anhand von Fotos konnten sich die Prozessbeteiligten ein Bild von den Zuständen machen, die das Amt bemängelte. Als da war eine Koppel, die weitestgehend mit Stacheldraht umzäunt ist – was bei der Pferdehaltung nicht mehr Stand der Zeit sei. Zu sehen war auch der bereits angebrochene hölzerne Dachträger eines ehemaligen Rinder-Unterstandes, der jetzt den Pferden Zuflucht vor Schlechtwetter bieten soll. „Einsturzgefahr“, wie Richter Müller diagnostizierte. Und zu sehen waren auch die Hufe eines der Pferde, das unter der sogenannten Hufrehe, einer Entzündungskrankheit, leide.

