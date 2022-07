Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

"Licca liber" befreit den Lech – in einem 130 Meter breiten Flussbett

Plus Die Pläne für eine der größten Flussbaumaßnahmen Bayerns werden konkret. Der Lech wird verbreitert, die Auen werden wiederhergestellt. Wie ist der Zeitplan?

Von Edigna Menhard

In seinem Betonkorsett eingezwängt ist der Lech ein toter Fluss – so drastisch sieht Günther Groß die Lage. Der Sprecher der Lechallianz hat Interessierte eingeladen, sich über die Planungen rund um Licca liber zu informieren. Dieses Projekt hat das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth 2013 ins Leben gerufen, um den Lech wieder in einen naturnahen Zustand zu bringen. Bei dem Ortstermin an der Staustufe 23 wurden konkrete Punkte vorgestellt.

