Silvester: Mann stirbt in Kissing beim Löschen seines Carports

Ein tragischer Todesfall überschattet die Silvesternacht im Landkreis. Ein 70 Jahre alter Mann starb in Kissing beim Versuch, seinen Carport zu löschen.

Gegen 1 Uhr nachts geriet der Carport in Brand. Die Ursache war am Neujahrstag noch unklar; die Polizei geht jedoch von einem Feuerwerkskörper aus, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord auf Anfrage unserer Redaktion. Der 70-Jährige habe versucht, das Feuer zu löschen. Dabei brach er zusammen und starb noch vor Ort.

Brand in Kissing an Silvester: Großaufgebot von Feuerwehr und Sanitätern

Aktuell laufen die Ermittlungen, sowohl was die Ursache des Brandes als auch was die Ursache für den Tod des Mannes anbelangt. Daher wollte die Polizei keine näheren Angaben dazu machen. Man gehe jedoch von einer medizinischen Ursache aus, so die Polizeisprecherin. Der Mann sei nicht durch die Flammen gestorben. Details sind in den nächsten Tagen zu erwarten.

Es war ein großes Aufgebot von Feuerwehren und Rettungskräften vor Ort. Die Feuerwehr löschte den Brand, der laut Polizei auch hohen Sachschaden verursacht hatte.

Polizei: Hecke in Friedberg brennt an Silvester

Ansonsten blieb es im Raum Friedberg in der Silvesternacht ruhig. Gegen 1.30 Uhr war nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Nord eine Hecke in der Robert-Hartl-Straße in Friedberg in Brand geraten. Die Ursache ist der Polizei zufolge nicht klar, vermutet wird allerdings ebenfalls ein Feuerwerkskörper. Etwa 30 Zentimeter der Büsche seien verbrannt, der Besitzer konnte das Feuer jedoch selber löschen, bevor die Feuerwehr eintraf.

Die Polizei Friedberg meldete zudem einen betrunkenen Autofahrer, der um 3.15 Uhr an der Friedberger Straße in Dasing gestoppt wurde. Er hatte fast 1,4 Promille und sein Führerschein wurde sichergestellt. Auch die Feuerwehren vermelden bislang in ihren Einsatzlisten keine besonderen Vorfälle.