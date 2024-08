Meringer erhält erste Rose von bisexueller Bachelorette

Zum Staffelauftakt präsentiert RTL+ eine Doppelfolge der Bachelorette. Erstmals läuft die Sendung nicht im Free-TV, sondern nur im kostenpflichtigen Streamingdienst des Senders, RTL+. Dort werden die zwölf Folgen immer montags um Mitternacht veröffentlicht. Auch ein Meringer ist unter den Kandidaten und muss sich nicht nur gegen männliche Konkurrenten behaupten.

Der Meringer Martin Michelius zählt zu den ersten drei Männern, die die diesjährige Bachelorette Stella Stegmann in Thailand kennenlernen dürfen. Statt wie sonst üblich steigen die Männer aber nicht aus der Limousine aus und laufen zitternd den roten Teppich bis zur Bachelorette entlang, ganz im Gegenteil: Schon die ersten Minuten versprechen Action! Martin und seine beiden Mitstreiter Erik und Brian fahren stilecht im Anzug auf einem Jetski zur Bachelorette.

Martin ist der Zweite, der sich nach Erik der Bachelorette vorstellen darf. Die Chemie scheint zu stimmen, der Meringer und die Münchnerin kommen sofort ins Gespräch. „Wir sind sofort auf viele Gemeinsamkeiten gestoßen und hatten direkt eine positive Stimmung“, erzählt Stella Stegmann im Interview. Dass die Limousine durch Jetskis ausgetauscht wurde, ist aber nicht die einzige Neuerung in der elften Staffel der Bachelorette. Stella Stegmann muss sich zwischen den drei Männern sofort entscheiden und darf nur zwei in der Show behalten.

Icon Vergrößern Der Meringer Polizist und Spitzensportler kämpft in der elften Staffel der Bachelorette um das Herz von Stella Stegmann. Foto: Klaudia Taday, RTL Icon Schließen Schließen Der Meringer Polizist und Spitzensportler kämpft in der elften Staffel der Bachelorette um das Herz von Stella Stegmann. Foto: Klaudia Taday, RTL

Martin kann aufatmen, seine erste Rose ist auch die erste Rose der Staffel. Gemeinsam mit Erik, der die zweite Rose erhält, darf er in die Bachelorette-Villa einziehen. Nach und nach ziehen auch weitere Single-Männer in die Villa, doch schnell wird klar: Dieses Jahr ist vieles anders, denn nicht alle Männer ziehen mit einer Rose in die Villa. Manche haben die Bachelorette noch nicht kennenlernen dürfen und bleiben im Unklaren über ihre Person. Nicht nur der Bachelorette, sondern auch Martins Konkurrenten fällt der 35-Jährige schnell auf, nicht zuletzt aufgrund seiner hervorstechenden Statur.

„Martin ist hier definitiv der Stabilste“, geben viele der Männer im Interview zu, doch der Meringer Polizist und Spitzensportler bleibt bescheiden. „Ich bin kein Frauenheld, eher schüchtern und zurückhaltend, auch wenn man das auf den ersten Blick nicht direkt von mir denkt“, erzählt der Hyrox-Weltmeister, eine Sportart, bei der das Laufen mit anderen funktionellen Trainingselementen kombiniert wird.

Die Doppelfolge endet mit einem Cliffhänger. Die Männer bemerken in einem abgeschlossenem Bereich der Villa fünf weitere Betten. Statt fünf neuer Single-Männer ziehen aber fünf Frauen ein, die ebenfalls um das Herz der bisexuellen Bachelorette Stella Stegmann kämpfen. Wie die Männer auf diese Neuerung reagieren und ob sich Martin weitere Rosen sichern kann, zeigt sich jeden Montag auf RTL+.

Die Sendetermine der Bachelorette auf RTL+ im Überblick:

Folge 1: Montag, 26.08.2024

Folge 2: Montag, 26.08.2024

Folge 3: Montag, 02.09.2024

Folge 4: Montag, 09.09.2024

Folge 5: Montag, 16.09.2024

Folge 6: Montag, 23.09.2024

Folge 7: Montag, 30.09.2024

Folge 8: Montag, 07.10.2024

Folge 9: Montag, 14.10.2024

Folge 10: Montag, 21.10.2024

Folge 11: Montag, 28.10.2024

Folge 12: Montag, 04.11.2024