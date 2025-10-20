Wo gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg die besten Weißwürste?

Fast 40 Jahre war Baindlkirch das sogenannte „Weißwurst-Mekka“. Hier servierte Familie Neumeier jeden Donnerstag ab 6 Uhr hausgemachte Weißwürste nach Familienrezept. Ungefähr 3000 Stück gingen jede Woche beim Weißwurstfrühstück über die Theke und lockten Besucher aus der gesamten Region in den Rieder Ortsteil. Doch damit ist seit Anfang Oktober Schluss. Für viele Menschen ging mit dem Ende des Weißwurstessens in Baindlkirch eine langjährige Tradition verloren. Welche guten Alternativen gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg? Das wollten wir von unseren Leserinnen und Lesern wissen. Herausgekommen sind einige klare Favoriten.

• Metzgerei Reich, Mering

Bei der Metzgerei Reich in Mering ist die Weißwurst Familiensache. Foto: Stefan Ulbricht

Der Gewinner unserer Umfrage zur besten Weißwurst in der Umgebung ist die Metzgerei Reich aus Mering. Der Meringer Lutz Kroemer beschreibt die Metzgerei als die „unbestrittene Nummer Eins, wenn es um die bayerische Dreifaltigkeit aus Weißwurst, Weißbier und Brezeln“ geht. Hier gibt es von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und Samstag von 7.30 bis 12.30 Uhr frische Fleischwaren aus eigener Schlachtung. Neben der Filiale in Mering betreibt die Metzgerei Reich auch weitere Standorte in Kissing, Königsbrunn und Fürstenfeldbruck. Hier können Hungrige die Weißwürste sowie eine täglich wechselnde Mittagskarte auch vor Ort genießen.

• Hörmann Wurst, Rehling

Bei der Metzgerei Hörmann in Rehling gibt es frische Weißwürste. Foto: Michaela Hammer

Ein weiterer Favorit sind die Weißwürste der Rehlinger Metzgerei Hörmann. Nicht nur für zahlreiche Social-Media-Nutzer war die klare Antwort „Hörmann Wurst“. Leserin Simone macht für die ihrer Meinung nach besten Weißwürste sogar eine Ausnahme bei ihrer eigentlich vegetarischen Ernährung. Hörmann Wurst legt nämlich besonders Wert auf Qualität und Regionalität. Neben dem Hauptsitz in Rehling ist die Metzgerei auch in Aindling, Aystetten und Westendorf vertreten. Die Öffnungszeiten der Filialen variieren und sind auf der Website zu finden.

• Metzgerei Kaindl, Friedberg

Bereits zahlreiche Preise hat die Weißwurst der Metzgerei Kaindl in Friedberg abgeräumt. Foto: Andreas Kaindl

Auch die Weißwürste des Bio-Metzgers Kaindl in Friedberg überzeugen. Die Metzgerei kann auf eine über 100-jährige Geschäftstradition und eine breite Palette aus circa 180 Wurstsorten, basierend auf Familienrezepten, verweisen. So loben auch einige Leserinnen und Leser die fein gewürzte Weißwurst der Metzgerei Kaindl, die sogar preisgekrönt ist. Die Metzgerei wurde mit dem Bayerischer Staatsehrenpreis im Metzgerhandwerk ausgezeichnet. Unter der Woche ab 8 Uhr und samstags sogar ab 7.30 Uhr werden hier Weißwürste verkauft.

• Metzgerei Rupp, Aichach

In der Filiale der Metzgerei Rupp am Stadtplatz in Aichach können Sie frische Weißwürste genießen. Foto: Metzgerei Rupp

Direkt am Aichacher Stadtplatz kann man bei der Metzgerei Rupp täglich hervorragende Weißwürste genießen, so sehen das einige Leserinnen und Leser. Das „Familienunternehmen mit Herz“ wirbt mit familieneigenen Rezepturen, auch bei seinen Weißwürsten. Ein deftiges Weißwurstfrühstück können Kunden direkt vor Ort in der Filiale in Aichach essen. Hier erwartet Gäste auch ein Biergarten, falls es mal keine Weißwurst sein soll – oder ein Selbstbedienungsladen, der rund um die Uhr geöffnet ist. So können Gäste die Weißwürste jederzeit auch zu Hause zubereiten.

• Metzgerei Rammelmüller, Friedberg

In der Metzgerei Rammelmüller gibt es Donnerstags und Freitags frische Weißwürste. Foto: Leonie Gaugigl

„Feiner Geschmack, ordentliche Größe und fairer Preis“ – damit können die Weißwürste der Metzgerei Rammelmüller aus Friedberg Leserin Johanna Senftleben und ihre Freunde überzeugen. „Wir hören oft, dass unsere Weißwürste so schön groß sind“, erklärt die Besitzerin stolz. Die kleine Familienmetzgerei von Sonja und Heiko Rammelmüller hat von Donnerstag bis Samstag ab 8 Uhr geöffnet. Die Weißwürste oder auch Weißwurst-Leberkäse gibt es jeden Donnerstag und Freitag.

• Metzgerei Miller, Aichach

Die Metzgerei Miller stellt ihre Weißwürste zwar in Weilach her, verkauft sie aber genauso frisch auch in Aichach. Foto: Laura Miller

Die Weißwürste der Aichacher Metzgerei Miller konnten nicht nur Leserinnen und Leser überzeugen, sondern auch die Jury beim Metzger Cup 2025. Grund dafür ist sicherlich die hauseigene Rezeptur und Produktion. Die Filialen in Weilach und Aichach haben Montag bis Samstag von 7 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14 Uhr bis 18 Uhr (ausgenommen Mittwoch- und Samstagnachmittag) geöffnet.

• Weißwurstfrühstück in der Umgebung

Auch nach dem Aus des Weißwurstfrühstücks in Baindlkirch müssen Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg nicht auf diese Tradition verzichten. Beim Gasthof Bachmeir in Heimpersdorf ab 9 Uhr, im Gasthaus Bichlmeier in Unterschneitbach ab 9.30 Uhr und im Canada in Obermauerbach ab 10 Uhr findet jeden Freitag ein gemütliches Weißwurstessen statt. Die Metzgerei Siebenhütter in Egling liegt zwar nicht mehr im Landkreis, doch auch hier drängen sich im „Weißwurststüberl“ am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 13 Uhr die Gäste. Die Lücke, die Baindlkirch hinterlassen hat, will zukünftig die Landmetzgerei Jais in Luttenwang schließen. Seit dem 8. Oktober veranstaltet die Metzgerei jeden Donnerstag ab 9 Uhr in der Bierhalle beim gegenüberliegenden Gasthaus Frietinger ein traditionelles Weißwurstfrühstück.