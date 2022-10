Nachwuchsprobleme? Vereine aus Aichach-Friedberg verraten ihre Tricks

Plus Viele Vereine haben Nachwuchssorgen. Vier Beispiele aus der Region zeigen, dass es auch anders geht. Das sind ihre Erfolgsgeheimnisse im Wittelsbacher Land.

Sinkende Mitgliederzahlen und fehlender Nachwuchs – Probleme, die an einigen Vereinen nicht spurlos vorbeigehen. Aber es gibt Beispiele aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, die die Krise als Anlass für Veränderung und Aufschwung gesehen haben. Mit neuen Angeboten und Attraktionen haben sie es aus der Misere geschafft und bieten ein abwechslungsreiches Programm, speziell für die Jugend. Vier Vereine aus dem Wittelsbacher Land verraten ihr Erfolgsgeheimnis.