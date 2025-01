Polizei Friedberg meldet ruhige Silvesternacht 2024/2025

Bundesweit hatten Polizei und Feuerwehren zahlreiche Einsätze in der Silvesternacht, im Raum Friedberg blieb es ruhig. Die Polizei meldete nur einen einzigen Vorfall, nämlich einen betrunkenen Autofahrer, der um 3.15 Uhr an der Friedberger Straße in Dasing gestoppt wurde. Er hatte fast 1,4 Promille und sein Führerschein wurde sichergestellt. Auch die Feuerwehren vermelden bislang in ihren Einsatzlisten keine besonderen Vorfälle. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Silvesternacht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis