vor 51 Min.

Sanierungsfall oder Wohlfühloase? Ein Blick in die heimischen Sportkabinen

Die Anlage des FC Stätzling ist zu klein für seine 22 Mannschaften. Deshalb werden die Spiele so geplant, dass niemand sich in den Kabinen in die Quere kommt.

Plus Aktuell ruht der Betrieb bei den Freiluftsportarten. Die heimischen Vereine haben nun Zeit, ihre Kabinen auf Vordermann zu bringen. Es gibt einiges zu tun.

Von Verena Hanner, Valentin Kronberger Artikel anhören Shape

Die Kabinen und Duschen der Spieler sind in Vereinen ein häufig frequentierter Ort. Und nicht überall sind sie in gutem Zustand. In den Duschen im Tribünengelände der Paartalhalle in Kissing kämpft der heimische KSC mit Schimmel und Grünspan. Sanierungspläne werden erstellt. Auch andere Vereine in Aichach-Friedberg haben Probleme. Heimische Abteilungsleiter zeigen, wie es in ihren Umkleiden aussieht, und verraten, wie sie das Heiligtum eines jeden Sportvereins instand halten.

