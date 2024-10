Sie haben gewählt: Das sind die schönsten Herbstbilder im Wittelsbacher Land

Wer hat den Herbst am besten im Foto eingefangen? Diese Frage haben wir unseren Leserinnen und Lesern gestellt. In einer Abstimmung konnten sie das beste Herbst-Bild aus dem Wittelsbacher Land küren. Weit über 1000 Menschen haben in unserer Online-Abstimmung geklickt. Nun stehen die Gewinner fest.

Klar auf Platz eins liegt Nicole Schmid-Knopp aus Rehling-Unterach mit dem Foto des Beagles, der es sich auf Kürbissen bequem macht. Das beweist: Tiere sind immer ein Blickfang. 24 Prozent aller Stimmen kamen für dieses Bild zusammen. Foto: Nicole Schmid-Knopp

Auf Platz zwei landet das Bild der Kissingerin Birgit Mühlberger. Sie fotografierte den Sonnenaufgang am südlichen Ortsrand ihrer Heimatgemeinde. Für ihr Bild konnte sie 21 Prozent der Stimmen verbuchen. Foto: Birgit Mühlberger

Den dritten Platz belegt das Foto von Erich Schmid. Er fotografierte auf der Schätzlerwiese in der Nähe von Rehling-Au einen Hasen bei Sonnenaufgang, der sich vor dem morgendlichen Nebel abzeichnete – das Bild sammelte 13 Prozent der Stimmen. Foto: Erich Schmid

Gertraud Fendt aus Friedberg fotografiert ein Gewässer in herbstlicher Atmosphäre. Das gefiel den Menschen in der Abstimmung, wodurch das Bild mit zehn Prozent der Stimmen auf dem vierten Platz landete. Foto: Gertraud Fendt

Den fünften Platz belegt Brigitte Strehle aus Mering. Sie fotografierte den Fischweiher Lindenau bei Friedberg. Für das farbenprächtige Foto erhielt sie neun Prozent aller Stimmen. Foto: Brigitte Strehle

Auf Platz sechs mit sieben Prozent der Stimmen landet das Foto von Maria Golling. Ihre Aufnahme zeigt eine Hausfassade in Affing, die mit ihren knalligen Farben besticht. Foto: Maria Golling

Herbstbilder im Wittelsbacher Land: Das waren die Kandidatinnen und Kandidaten

Icon Galerie 33 Bilder Viele unserer Leserinnen und Leser haben uns Herbstaufnahmen geschickt. Sie haben das schönste Bild gewählt.