Aichach-Friedberg

18:30 Uhr

Skilager an Gymnasien sind umstritten: So handhaben es Schulen im Landkreis

Plus Ist das klassische Skilager noch zeitgemäß? Drei Schulen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg geben Auskunft über das Skifahren an ihren Schulen.

Von Johanna Schnitzhofer Artikel anhören Shape

Stehen Skilager vor dem Aus? Der Bund Naturschutz fordert das bayerische Kultusministerium auf, die Fahrten im Winter komplett einzustellen. In Zeiten des Klimawandels seien sie nicht mehr zeitgemäß. Auch so manche Eltern ächzen über die Kosten, die diese Wochen verursachen – viele Schülerinnen und Schüler sehen sie dagegen als Highlight im Schuljahr. Manche Schulen ändern jetzt ihr Konzept, und bieten im Rahmen der Wintersportwoche ein Ersatzprogramm an. Wie gestalten die Gymnasien ihre Alternativkonzepte? Darüber berichten die drei Schulen.

Die siebten Klassen des Deutschherren-Gymnasiums in Aichach fahren schon seit über 35 Jahren auf der Schmittenhöhe in Österreich Ski. "Sowohl unsere Unterkunft als auch das Skigebiet haben eine hohe Nachhaltigkeit", so Benedikt Amler, Koordinator der Wintersportwoche am Gymnasium. Seit 2019 gibt es die Wintersportwoche in Aichach nun schon. Hier können Schülerinnen und Schüler neben den klassischen Anfänger- und Fortgeschrittenengruppen beim Skifahren auch Langlaufen oder Winterwandern wählen. Trotz des Zusatzangebots wird an seiner Schule jedoch das Skifahren zu einem sehr großen Anteil gewählt. Die Alternativaktivitäten kamen in den vergangenen Jahren aufgrund zu geringer Nachfrage sogar nur zweimal zustande.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen