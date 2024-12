Sprecher-Duo der Landkreis-Grünen ist wieder komplett

Die Grünen Aichach-Friedberg haben kürzlich in ihrer letzten Mitgliederversammlung des Jahres einen neuen Sprecher gewählt. Damit ist die Doppelspitze wieder voll besetzt: der neue Co-Sprecher von Lena Eichner aus Todtenweis ist Christopher Mayer aus Aindling. Er folgt auf Levin Velt, der aus persönlichen Gründen sein Amt zur Verfügung gestellt hatte.

Christopher Mayer ist schon seit Oktober letzten Jahres im Kreisvorstand der Grünen Aichach-Friedberg, allerdings bis zuletzt als Beisitzer. Als der bisherige Sprecher Levin Velt aus Schmiechen vor knapp anderthalb Monaten seinen Rücktritt bekanntgab, bewarb Mayer sich als Nachfolger. Auf der Mitgliederversammlung in Mering wurde Mayer nun einstimmig zum neuen Sprecher gewählt.

Grünen-Sprecher Christopher Mayer freut sich auf die Herausforderung

„Ich bin sehr froh, dass wir mit Christopher einen motivierten und engagierten Sprecher gefunden haben. Ich freue mich wahnsinnig auf die Zusammenarbeit als Vorsitzenden-Duo und dass er sich der Herausforderung stellt“, so Kreissprecherin Lena Eichner. In seiner Bewerbungsrede sprach Mayer seine Kernthemen an: bessere Bedingungen für Familien rund um Kinderbetreuung vor Ort, die Weiterentwicklung der E-Mobilität im Landkreis sowie die uneingeschränkte Unterstützung für die Ukraine.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und über den Vertrauensvorschuss unserer Mitglieder. Nach bereits einem Jahr im Amt sind wir im Kreisvorstand schon eingespielt und können hoffentlich zusammen mit unseren Mitgliedern einiges bewegen - in nächster Zeit vor allem im Hinblick auf die kommende Bundestagswahl“, sagte Mayer. Der Winterwahlkampf werde den Grünen einiges abverlangen, aber er sei zuversichtlich, im Landkreis mit den Themen die Menschen zu erreichen. (AZ)