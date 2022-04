Statt Maskenpflicht gibt es an den Schulen einen Appell an die Vernunft

Plus Wie soll es dem Infektionsschutz an den weiterführenden Schulen weitergehen? Ein Stimmungsbild aus dem Wittelsbacher Land.

Der Entfall der Maskenpflicht wird an der Realschule Merching mit großer Skepsis betrachtet, andere Schulen sprechen von Erleichterung. Die Ansätze zur Eindämmung der Infektionen an Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien im Landkreis Aichach-Friedberg gehen auseinander. Trotzdem fällt ein Wort besonders oft: Vernunft.