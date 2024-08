Tag der Kartoffel fällt ins Wasser: Wie Klimawandel und Konsum die Kartoffel bedrohen

Der Biohof Marquart in Friedberg verkauft Kartoffeln aus eigenem Anbau. Circa 25 Sorten bieten Joachim Marquart und Stephanie Marquart in ihrem Bio-Hofladen an. Diese werden sorgfältig ausgewählt, denn nicht jede Sorte eigne sich für jeden Boden, erklärt Stephanie Marquart. Auch der Klimawandel mache vielen Sorten zu schaffen: „Dieses Jahr gab es zu viel Regen, das führte zu einer unterdurchschnittlichen Ernte. Solche Wetterbedingungen bedeuten für die Pflanzen Stress.“ Dass Sorten verschwinden, die als alt eingesessen galten, habe vor allem mit dem Klimawandel zu tun, erzählt die Landwirtin zum „Tag der Kartoffel“ am 19. August.

