Treibt der Krieg die Energiewende an – und was kann man vor Ort tun?

Plus Energiepreise explodieren, Strom und Gas werden knapp. Alfred Seitz von der Bürger-Energie-Genossenschaft kennt einen Ausweg. Bürger können dabei sogar verdienen.

Herr Seitz, die Bürger-Energie-Genossenschaft Neuburg-Schrobenhausen-Aichach-Eichstätt (BEG) möchte auch in Aichach-Friedberg die Energiewende vorantreiben. Haben der Ukraine-Krieg und seine Folgen einen Anschub gegeben?



Alfred Seitz: Anlagenbauer und Energieberater sagen, dass die Nachfrage steigt. Auch wir merken in unserem Bereich das schon länger, denn im Wahlkampf war das Thema Klimaschutz sehr präsent und fast alle Parteien waren dafür, mehr zu tun. Bei unseren Touren durch die Gemeinderäte spüren wir jetzt aber noch mehr Offenheit und Interesse. Die Gemeinden werden von auswärtigen Investorenanfragen regelrecht überrannt.