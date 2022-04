Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Umstrittener "Mauerbau": Verschandeln Gabionen die Ortschaften in der Region?

Plus Statt mit Zäunen oder Hecken umgeben immer mehr Hauseigentümer in Aichach-Friedberg ihre Gärten mit Gabionen oder Kunststoffmauern. Das stört viele.

Von Edigna Menhard

"Steineknast“ werden sie spöttisch genannt: Gabionen sind Drahtkisten, die mit Grobschotter gefüllt sind. Erfunden in Italien, wurden sie ursprünglich zur Uferbefestigung genutzt. Doch schon bald verbaute man die steinernen Käfige als billigen und pflegeleichten Schallschutz an Autobahnen. Mittlerweile machen sie sich auch in vielen (Vor-)Gärten im Landkreis Aichach-Friedberg breit. Die Ansichten darüber gehen auseinander: praktischer Sichtschutz aus einem natürlichen Material oder hässliche Bausünde?

