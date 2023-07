Unwetterwarnung für den Landkreis Aichach-Friedberg

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewitter, Sturm und Hagel in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Landkreis Aichach-Friedberg.

Von Dienstag, 11. Juli, 20 Uhr, bis Mittwoch, 12. Juli, 2 Uhr, drohen im Landkreis Aichach-Friedberg laut Deutschem Wetterdienst Gewitter.

Es entwickeln sich demnach von Westen her teils schwere Gewitter mit schweren Sturmböen bis 100 km/h, heftigem Starkregen um 35 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie Hagel um drei Zentimeter. Bei besonders schweren Entwicklungen sind vereinzelt und lokal eng begrenzt auch Orkanböen um 120 km/h, extrem heftiger Starkregen über 40 Liter pro Quadratmeter nicht ganz ausgeschlossen. In der ersten Nachthälfte ziehen die Gewitter ostwärts ab und verlieren dabei an Intensität. (AZ)

Lesen Sie dazu auch